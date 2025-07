Il primo importante aggiornamento di FBC: Firebreak arriverà a settembre

HQ

Remedy non ha catturato un fulmine in una bottiglia con FBC: Firebreak, almeno non ancora. Il gioco ha ricevuto un'accoglienza mediocre sia dalla critica che dai fan, e mentre il numero dei giocatori affermava che ha superato il milione di giocatori relativamente di recente, i numeriSteam hanno lasciato alcuni a mettere in dubbio l'integrità di quei numeri. Eppure, Remedy è uno sviluppatore che non tende a vantarsi di uscire dai cancelli come un levriero sconfitto e poi svanire nell'esistenza, piuttosto gioca a lungo termine, come ha fatto con Alan Wake 2, che dopo un buon periodo di tempo ora genera esclusivamente entrate per lo sviluppatore finlandese. Forse anche FBC: Firebreak seguirà l'esempio.

Diciamo questo perché Remedy ha ora annunciato quando arriverà il primo aggiornamento importante per FBC: Firebreak e cosa includerà. L'aggiornamento, che uscirà in una data non annunciata a settembre, introdurrà un nuovo lavoro e nuovi modi di giocare.

Come spiega il post di annuncio, quest'ultimo offrirà almeno un processo di onboarding migliorato e un livello tutorial giocabile, migliori sparatorie, più opzioni per le armi, una progressione delle armi più snella e intuitiva, oltre a modi più semplici per accedere a Jobs e al contenuto di Jobs.

Guardando il nuovo Job, Remedy spiega: "Questo primo importante aggiornamento porterà un nuovo lavoro in Firebreak, richiedendo ai giocatori di identificare ed eliminare e, si spera, non mangiare ceppi di muffa usando qualcosa che internamente viene chiamato "il treno del sushi"... Ma ne parleremo più avanti. Questo includerà un nuovo livello realizzato a mano, tre zone, un nuovo effetto di stato, due nemici in più da affrontare e tutto il resto che ci si aspetta da un nuovo lavoro.

Remedy promette anche che questo aggiornamento "segna l'inizio di un piano a lungo termine per espandere e perfezionare FBC: Firebreak ", seguendo quindi le orme di Alan Wake 2.