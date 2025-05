Il Real Madrid conferma ufficialmente Trent Alexander-Arnold come nuovo giocatore, si unisce in tempo per la Coppa del Mondo per Club

HQ

Il Real Madrid ha annunciato ufficialmente l'ingaggio di Trent Alexander-Arnold, l'ex leggenda del Liverpool che diventerà un giocatore del Real Madrid lunedì prossimo, con un contratto di sei anni che scade il 30 giugno 2031. C'erano pochi dubbi sul fatto che il difensore si unisse alla squadra spagnola, dopo aver confermato la sua uscita dal club in cui giocava da quando aveva sei anni.

"Il Real Madrid C.F. emerengue il Liverpool FC hanno raggiunto un accordo che legherà Trent Alexander-Arnold al nostro club per le prossime sei stagioni, dal 1° giugno 2025 al 30 giugno 2031", ha dichiarato il club in un comunicato. "Il 26enne nazionale inglese si unisce alla nostra squadra dopo aver vinto nove titoli con il Liverpool: un titolo di Champions League, una Coppa del Mondo per Club, una Supercoppa Europea, due titoli di Premier League, una FA Cup, due Coppe di Lega e una FA Supercoppa".

Alexander-Arnold è il secondo acquisto confermato dell'estate, dopo Dean Huijsen, ed entrambi giocheranno nella Coppa del Mondo per Club, a partire dagli Stati Uniti il 14 giugno. Durante quella competizione, si uniranno alla squadra che include Lucas Vázquez e Luka Modric, due giocatori noti per lasciare dopo la fine della competizione FIFA e l'inizio della prossima stagione.

Il Real Madrid sta anche lavorando attivamente per ingaggiare un terzo difensore, Álvaro Carreras, ma non è chiaro, e diventa ogni giorno più improbabile, che sarà in tempo per la Coppa del Mondo per Club. Anche Nico Paz, ceduto lo scorso anno al Como, dovrebbe tornare. Dopo la competizione, il club dovrebbe fare una mossa su un nuovo centrocampista, ma non prima.