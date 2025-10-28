John Romero: "Eravamo circa a metà della partita"

HQ

Durante l'estate, Romero Games si è trovata in una situazione molto turbolenta quando all'improvviso sono stati ritirati i finanziamenti per il suo titolo attualmente in fase di sviluppo. Lo studio è passato dall'essere completamente in produzione a molti dei suoi sviluppatori senza lavoro mentre il progetto è stato congelato, il tutto mentre i fondatori John e Brenda Romero continuavano a lottare per evitare che lo sviluppatore chiudesse i battenti per sempre.

Di recente, nell'ambito di San Diego Comic Con Malaga, abbiamo incontrato John Romero per saperne di più sullo stato di questo titolo e su come Romero Games si sta adattando alla situazione in questione.

"Beh, stiamo ancora cercando di capire cosa faremo con il nostro grande gioco", Romero ha iniziato. "Possediamo l'IP, possediamo il codice, possediamo tutto ciò che riguarda il gioco, giusto? Quindi abbiamo un sacco di aziende che sono interessate e stanno ancora lavorando con noi, perché quando sviluppi un gioco per anni e ci metti, diciamo, 50 milioni di dollari, se ti trasferisci e inizi a lavorare con qualcun altro, ottengono 50 milioni di dollari gratis. Quindi molte persone vogliono continuare a lavorare su qualcosa, sai, e anche se ciò non accade, hai 50 milioni di dollari di asset che puoi utilizzare per fare un'altra cosa. Quindi, qualunque cosa accada, stai prendendo una scorciatoia per la fine del tuo gioco, giusto? Per essere in grado di fare il tuo gioco più velocemente, hai già molto lì".

Abbiamo poi chiesto a che punto fosse lo sviluppo Romero Games, con John che ha aggiunto: "Eravamo, sì, eravamo circa a metà del nostro gioco, sì".

Nell'intervista completa con Romero, abbiamo anche discusso dei battle royale e di come Romero non sia interessato a realizzare un titolo del genere. Dai un'occhiata al video completo qui sotto.