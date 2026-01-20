L'Europa deve smettere di placare Trump sulla Groenlandia, avverte l'ex capo della NATO

HQ

L'ex segretario generale della NATO Anders Fogh Rasmussen ha avvertito che l'Europa deve abbandonare i tentativi di adulare il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e rispondere con forza e unità alle sue richieste riguardo alla Groenlandia, definendo la crisi la sfida più seria all'alleanza dalla sua creazione nel 1949.

Parlando con Reuters martedì, Rasmussen ha detto che l'insistenza di Trump affinché la Groenlandia, un territorio danese semi-autonomo, diventasse parte degli Stati Uniti rischiava di minare le fondamenta della NATO. "È davvero il futuro della NATO a essere in gioco", ha detto Rasmussen dal Forum Economico Mondiale di Davos.

Rasmussen, che è stato primo ministro della Danimarca dal 2001 al 2009 e segretario generale della NATO dal 2009 al 2014, ha affermato che le tattiche conciliatorie hanno fallito. "Il tempo delle lusinghe è finito. Non funziona," disse. "Il fatto è che Trump rispetta solo la forza e la forza. E unità. È esattamente ciò che l'Europa dovrebbe dimostrare in questo momento."

Sosteneva che l'Europa dovrebbe essere pronta a reagire economicamente se Washington avesse portato a termine le minacce di imporre dazi doganali agli alleati NATO che inviano truppe in Groenlandia. Rasmussen ha affermato che lo Strumento Anti-Coercizione dell'Unione Europea, talvolta definito il "bazooka" economico dell'UE, dovrebbe essere seriamente considerato come risposta.

Il messaggio di Macron a Trump:

Amico mio. Siamo totalmente in linea sulla Siria. Possiamo fare grandi cose sull'Iran. Non capisco cosa stiate facendo in Groenlandia. Cerchiamo di costruire grandi cose: 1) posso organizzare una riunione del G7 dopo Davos a Parigi giovedì pomeriggio. Posso invitare gli ucraini, i danesi, i siriani e i russi ai margini 2) facciamo una cena insieme a Parigi giovedì prima che tu torni negli Stati Uniti. Emmanuel

Anders Fogh Rasmussen // Shutterstock

Trump ha affermato che la proprietà statunitense della Groenlandia è essenziale per la sicurezza nazionale americana e ha avvertito di dazi su diversi paesi europei a meno che agli Stati Uniti non sia permesso di acquisire il territorio. In un recente scambio di messaggi di testo con il primo ministro norvegese, Trump ha detto di aver "fatto più per la NATO di chiunque altro dalla sua fondazione" e che l'alleanza ora dovrebbe "fare qualcosa per gli Stati Uniti".

Rasmussen ha detto di non criticare direttamente i leader attuali della NATO, incluso il Segretario Generale Mark Rutte, che ha pubblicamente lodato Trump. Tuttavia, ha detto che ora l'Europa ha bisogno di una strategia diversa. "L'Europa deve dimostrare di saper agire insieme e difendere i propri interessi fondamentali", ha detto.

Per disinnescare la crisi, Rasmussen propose un piano in tre punti. Per prima cosa, suggerì di aggiornare un accordo di difesa del 1951 tra Stati Uniti e Danimarca per consentire una presenza NATO più forte in Groenlandia, piuttosto che un controllo unilaterale degli Stati Uniti.

In secondo luogo, ha chiesto un patto di investimento transatlantico per consentire alle aziende statunitensi ed europee di sviluppare congiuntamente le risorse minerarie della Groenlandia. In terzo luogo, ha proposto un "patto di stabilizzazione e resilienza" per prevenire gli investimenti cinesi e russi in settori chiave della Groenlandia.

Rasmussen ha detto di non aver ancora presentato formalmente il piano ai governi danesi o di altri governi europei, ma intendeva sollevarlo con i responsabili politici presenti alla riunione di Davos. "Spero che un'infusione di qualcosa di concreto possa portare tutta questa discussione a una fase più costruttiva," ha detto.