Mario Kart World patch schiaccia un mucchio di bug

Siamo rimasti piuttosto colpiti da Mario Kart World, qualcosa che la community e i fan di tutto il mondo sembrano riprendere, a giudicare dal fatto che molti Switch 2 possessori sembrano aver accaparrato una copia del gioco con la loro nuova console, probabilmente rendendolo già uno dei giochi più venduti dell'anno.

Per quanto buono sia Mario Kart World, ci sono aree in cui può essere migliorato, con la community che arriva al punto di richiedere una schermata delle statistiche completa e più completa e persino modi per tenere traccia degli oggetti da collezione acquisiti mentre vagano per il mondo aperto. La prima patch in arrivo nel gioco dopo il lancio, escludendo la patch del primo giorno rilasciata il 4 giugno, non sembra includere nessuna di queste funzionalità e si rivolge invece a una serie di correzioni di bug.

Disponibile al momento, l'aggiornamento è arrivato ufficialmente il 17 giugno e, per quanto riguarda ciò che affronta, la patch include:



Risolto un problema per cui gli oggetti non potevano più essere utilizzati.



Risolto un problema per cui a volte i controlli non funzionavano quando si selezionava un personaggio e si tentava di avviare Free Roam dalla mappa "Free Roam".



Risolto un problema per cui a volte il gioco si chiudeva quando si guardava il replay dopo una gara.



Risolto un problema per cui a volte il gioco si chiudeva dopo una gara in "Gioco online".



Risolto un problema per cui le fluttuazioni della velocità a volte venivano visualizzate in modo errato in "Tour a eliminazione diretta" e "Gioco online".



Risolto un problema per cui era facile che si verificasse un errore di comunicazione quando si cercava di unirsi agli amici giocando a "VS Race" o "Battle" in "Gioco online".



Risolto un problema per cui a volte si scivolava attraverso il muro prima del traguardo di "DK Spaceport".



Risolto un problema per cui a volte non era possibile tornare alla posizione corretta dopo essere caduti dalla rotta tra "Fortezza dell'aeronave" e "Castello di Bowser" durante la planata.



Cosa ne pensi di Mario Kart World finora? Non perderti la nostra copertura della guida, come lo sblocco di conducenti, veicoli e la modalità Mirror.