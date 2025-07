Matt Firor lascia ZeniMax Online Studios dopo 18 anni

HQ

Mentre gran parte dell'attenzione delle notizie sui mega licenziamenti di ieri è stata diretta verso The Initiative, Rare e Turn 10, tre grandi studi che hanno visto enormi licenziamenti, cancellazioni di progetti o entrambi che alla fine hanno portato alla chiusura completa dello studio, ci sono stati anche altri che sono stati colpiti dai mega tagli.

Un esempio è ZeniMax, che sappiamo ha perso almeno 200 dipendenti della sua divisione europea, ma che ha chiaramente un effetto emorragia anche sulla sua controparte statunitense. Diciamo questo perché dopo 18 anni con l'azienda, Matt Firor, ex capo dello studio, ha deciso di andarsene ZeniMax Online Studios in un annuncio allineato con i licenziamenti.

Per quanto riguarda il futuro di Firor non è chiaro, ma sappiamo che Jo Burba assumerà il ruolo di capo dello studio e sarà supportato da Susan Kath come produttore esecutivo e Rich Lambert come direttore del gioco.

In una dichiarazione su X, Firor afferma: "Insieme, questo team di leadership ha guidato molte delle più grandi idee ed espansioni dell'ESO e continuerà a rendere questo gioco qualcosa di cui siamo tutti orgogliosi".

Questa notizia arriva anche mentre ci sono voci secondo cui ZeniMax Online ha avuto un MMORPG non annunciato cancellato come parte dei recenti tagli di Microsoft.