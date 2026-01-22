Metroid Prime 5 non è in fase di sviluppo; Tanabe spera che Tabata completi l'arco di Sylux

HQ

L'addio di Kensuke Tanabe come veterano produttore transoceanico di Nintendo non è l'unica notizia uscita dall'intervista con il team Metroid Prime 4: Beyond presentato nel numero di marzo della rivista giapponese Nintendo Dream (pubblicato ieri). L'articolo esteso, come ci si potrebbe aspettare, offre anche nuovi dettagli sullo sviluppo tortuoso del gioco fino a quando Retro Studios non lo ha realizzato, alcuni dei quali si allineano con speculazioni e assunzioni precedenti, mentre altri rivelano la verità.

Forse il fatto più importante per i fan oggi è che, sebbene Metroid Prime 5 non sia ancora in sviluppo o nemmeno in fase di pianificazione, Beyond è stato concepito come parte di un arco narrativo più ampio dedicato a Sylux che potrebbe ospitare altri capitoli in futuro, magari inclusa una seconda trilogia.

Tanabe, che non sarà più coinvolto nella sua serie preferita, spera che il suo successore, Risa Tabata, possa completare queste storie con Retro Studios, lasciando la porta aperta alla filiale FPA per continuare a vivere. Sebbene alcuni insider o leaker come "Nash Weedle" abbiano suggerito che lo sviluppo di Metroid Prime 5 avesse già iniziato lo sviluppo in parallelo (cosa già inconcepibile data la struttura dello studio nella fase finale di Beyond o la tradizione Nintendo con questo e altri franchise), questa intervista chiarisce che non è stato così, e che sarà necessario un periodo di transizione tra produttori e, naturalmente, l'approvazione da parte di Nintendo di un ipotetico quinto capitolo, qualcosa che i fan vogliono e si aspettano dato il relativo successo del quarto.

Samus Aran ha finalmente completato la sua quarta missione Prime.

La saga Sylux: Le storie non dette del Cacciatore in Metroid Prime... 5?

Riguardo alle storie legate al cacciatore di taglie Sylux, il villain dell'ultimo capitolo, Tanabe, un appassionato di cinema, spiega inizialmente che con la fine di Metroid Prime 4: Beyond voleva creare esitazione o conflitto deliberato nel momento decisivo prima di premere il pulsante per concludere il gioco. Chi di voi ha giocato su Switch o Switch 2 sa già a cosa e quando si riferisce, e Tanabe ci assicura di aver già provato qualcosa di simile nel recentemente restaurato The Legend of Zelda: Link's Awakening, e che preferisce film con finali che lasciano segni piuttosto che lieto fine. Eppure, si aspettava potenziali reazioni negative a quel finale divisivo.

Lo sviluppatore giapponese sapeva da tempo che Beyond sarebbe stato il suo ultimo Metroid e quindi la sua ultima occasione per esplorare il personaggio di Sylux. [Spoiler] Così, MP4 sarebbe la prima parte della "saga Sylux", che potrebbe comunque continuare senza il soldato ribelle, anche se Tanabe non considera conclusa la sua battaglia con Samus alla fine del gioco. La sua storia risale, naturalmente, alla concezione di Metroid Prime Hunters (2006):

"Quando sviluppavamo Metroid Prime Hunters, i game designer di NST, lo studio di sviluppo dell'epoca, creavano storie complete per tutti i cacciatori che apparivano nel gioco. Questo includeva lo scenario in cui Sylux 'nutre risentimento verso Samus e la Federazione Galattica'. All'epoca, volevo ampliare ulteriormente l'universo di Metroid Prime e creare varie opere spin-off in futuro. Quindi, anche se pensavo che potesse già avere un suo insieme di dettagli di background, ho chiesto loro di 'non finalizzare ancora i dettagli'. Mentre gettavo le basi in Metroid Prime 3 e nel finale al 100% di Metroid Prime: Federation Force, continuavo a pensare: 'Un giorno voglio fare un gioco sulla storia che circonda Samus e Sylux'. Dopo di ciò, ci è voluto molto tempo prima che avessi l'opportunità di creare questo gioco."

A questo proposito, ma già negli ultimi anni, gli sviluppatori volevano ampliare la narrazione e rafforzare il legame con Samus Aran dei vari soldati della Federazione Galattica che appaiono nell'avventura attraverso vari eventi aggiuntivi, ma scadenze strette hanno fatto sì che questi eventi venissero tagliati alla fine.

Sylux, per molti un personaggio/boss debole.

Le scelte di design sbagliate non possono essere attribuite a Retro Studios

Un'altra conferma che emerge dall'intervista con Kensuke Tanabe è l'esistenza di un progetto che è stato rilanciato due volte e basato su decisioni di design controverse che Nintendo non voleva più annullare ancora una volta. Questo è in linea con ciò che già sapevamo, cioè che Retro Studios doveva continuare Metroid Prime 4 con il progetto di Bandai Namco come scheletro e che Nintendo non era convinta dal mondo aperto di Metroid Prime 4: Beyond, ma non poteva permettersi di tornare indietro.

In questo senso, sebbene Retro abbia sviluppato e raffinato le idee iniziali (e contribuito con le proprie), è chiaro che è stata Nintendo a continuare a mantenere aspetti strutturali come il mondo desertico aperto (criticato per essere troppo vuoto) o il level design (criticato per essere troppo lineare), con l'uso di Sylux, il finale o la moto Vi-O-La che sono scelte molto personali dello stesso Tanabe, che fu molto influenzato nelle prime bozze da Zelda: Breath of the Wild, come già riconosciuto in interviste ufficiali.

Altre informazioni già note dai crediti del gioco sono che il team di sviluppo includeva più di 100 membri di Retro Studios di Austin, Texas (USA) e un po' di assistenza da Next Level Games (Vancouver, Canada), oltre a un gran numero di sviluppatori e artisti a contratto (più di 300).

Cosa ne pensi di queste informazioni aggiuntive sullo sviluppo di Metroid Prime 4: Beyond ? Pensi che ci sarà un Metroid Prime 5? E se sì, quale direzione dovrebbe prendere?

Nonostante tutti i problemi e le critiche, sia il talento che la tecnologia rimangono a Retro Studios e l'operazione sembra continuare, e questo basta ai fan per chiedere e sperare in un Metroid Prime 5.

