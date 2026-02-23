Mewgenics ' Il primo DLC sarà "piccolo" e potrebbe arrivare entro la "fine del prossimo anno"

HQ

Mewgenics è appena stato lanciato e sta ancora raccogliendo i benefici di un arrivo astronomico che gli ha permesso di vendere rapidamente oltre un milione di unità, recuperare il budget di produzione e almeno superare i concorrenti roguelike su Steam.

Naturalmente, con un'accoglienza simile, i fan sono stati desiderosi di sapere cosa ci aspetta per il gioco e se dovremmo aspettarci ulteriore supporto per il progetto. Il team di sviluppo composto da Tyler Glaiel ed Edmund McMillen aveva già promesso che i DLC debutteranno e che anche versioni console sono in arrivo, ma essendo una squadra indie così piccola, spiegano anche che queste cose potrebbero richiedere molto tempo.

A tal fine, Glaiel ha recentemente parlato di quanto fosse "entusiasta" di discutere idee per il primo DLC del gioco, prima di pubblicare un post di seguito su X in cui esprimeva che il "DLC 1", come lo ha definito lui, sarà "piccolo" e potrebbe essere lanciato presto (o così lontano, Dipende dalle tue prospettive) come "forse fine del prossimo anno". Anche con quella lunga finestra, Glaiel aggiunge "ma chi può dirlo".

Il motivo è che il futuro immediato, prima ancora che si possa davvero iniziare a lavorare su un DLC, sarà dedicato alla correzione di bug e al supporto per il gioco base, mentre gli sviluppatori si occupano di compiti personali, come la ricerca di casa e le "sciocchezze contabili". Ma almeno il lavoro è iniziato in senso di pianificazione, quindi c'è almeno questo per illudersi.

Non vedi l'ora di leggere altro Mewgenics ?