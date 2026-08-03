Oggi un terremoto di magnitudo 5,6 ha colpito a nord di Suez

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Simile ai casi recenti in Cina, Cile e Papua Nuova Guinea, e contrariamente ai disastrosi casi di Venezuela e Giappone proprio quest'estate, oggi a nord di Suez, in Egitto, è stato registrato un nuovo sismo. L'istituto di astronomia e geofisica del paese afferma che il terremoto è avvenuto circa 38 km a nord di Suez poco dopo le 3 del mattino ora locale, secondo Reuters.

Finora non sono state segnalate vittime o danni materiali, poiché le autorità egiziane non hanno ricevuto comunicazioni di feriti o demolizioni. Tuttavia, le valutazioni sono ancora in corso al momento della stesura.

Inoltre, i servizi di emergenza sono stati messi in allerta nelle aree interessate, con la Mezzaluna Rossa egiziana che ha attivato il suo piano di risposta e ha invitato i residenti a evitare che gli edifici mostrino segni di danni strutturali mentre ulteriori aggiornamenti ufficiali arriveranno nelle prossime ore e giorni.