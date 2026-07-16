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Keir Starmer, negli ultimi giorni da Primo Ministro del Regno Unito, sostituito da Andy Burnham lunedì, ha detto che "la Coppa del Mondo potrebbe non essere la nostra, ma le Isole Falkland sicuramente lo sì" e che spera che la Spagna vinca la Coppa del Mondo.

Starmer fece il suo ultimo viaggio in Ucraina come Primo Ministro del Regno Unito e assistette alla semifinale della Coppa del Mondo tra Inghilterra e Argentina, conclusa con la sconfitta per 2-1, su un treno. Starmer è stato interrogato sulla partita, e in particolare sullo striscione portato dai giocatori argentini che afferma che le Isole Falkland sono loro, e Starmer ha detto di sperare che la FIFA agisca.

Dopo la partita, i giocatori argentini hanno tenuto uno striscione con scritto "Las Malvinas son Argentina ", "Le Falkland sono argentine", cosa che quasi certamente comporterà una multa per la Federazione Calcistica Argentina, poiché la FIFA vieta a qualsiasi giocatore, allenatore o partecipante alla partita di mostrare messaggi politici (e non sarebbe la prima volta che vengono multati per aver mostrato lo stesso messaggio).

Keir Starmer ha anche sostenuto un commento del segretario agli affari Peter Kyle che chiedeva alla FIFA di indagare sul giocatore argentino. "La Coppa del Mondo potrebbe non essere la nostra, ma le Isole Falkland sì sicuramente. La nostra posizione è cambiata. L'autodeterminazione spetta agli isolani e il nostro impegno verso le Falkland non vacillerà mai", ha detto il portavoce di Starmer. Ha aggiunto che "il Primo Ministro augura il meglio a entrambe le squadre per la finale, soprattutto la Spagna."

Starmer era molto entusiasta per la Coppa del Mondo, annunciando una legge temporanea sulle licenze che permetteva ai pub di chiudere più tardi per poter trasmettere la partita contro il Messico che si è svolta nel cuore della notte da domenica a lunedì e suggerendo che ci sarebbe stato un giorno festivo se l'Inghilterra avesse vinto il Mondiale, qualcosa di positivo da fare nei suoi ultimi giorni di leadership... che fu interrotto da Thomas Tuchel.