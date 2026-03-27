Lost Star giocherà Freya nella serie God of War

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Sembrava che molti di noi fossero piuttosto entusiasti della prossima serie TV God of War di Amazon e PlayStation dopo aver saputo che Ryan Hurst interpreterà Kratos, Callum Vinson interpreterà Atreus e Alastair Duncan tornerà come Mimir, ma il primo sguardo alla serie non ha esattamente aumentato l'entusiasmo per la maggior parte. L'annuncio di stasera spero possa aiutare un po'.

Variety conferma che Sonya Walger sarà Freya nella serie God of War quando debutterà il prossimo anno. L'attrice britannica è probabilmente più conosciuta come Penny Widmore nella straordinaria serie ABC Lost, e sarà interessante vedere la sua interpretazione della "strega nei boschi"/ex-moglie di Odino/madre di Baldur.

Questo significa che uno dei pochissimi ruoli principali che non è ancora stato assegnato è quello che interpreta Faye, la madre di Atreus e seconda moglie di Kratos. Potrebbe essere perché sperano ancora che la star di Daredevil, Deborah Ann Woll, riprenda il ruolo che ha avuto in God of War: Ragnarök? Avrebbe senso. Soprattutto a causa delle voci su Faye come personaggio giocabile in un prossimo gioco God of War .