Starmer ribadisce la posizione del Regno Unito sulla Groenlandia in una chiamata con Trump

Il Primo Ministro britannico Keir Starmer ha parlato al telefono con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump mercoledì sera, chiarendo la posizione di Londra sulla crescente disputa sulla sovranità della Groenlandia, ha dichiarato il governo britannico.

I leader hanno discusso molteplici questioni, tra cui un'operazione congiunta per intercettare la petroliera Marinera, i progressi sull'Ucraina e la recente azione militare degli Stati Uniti in Venezuela, prima che Starmer esponesse la sua posizione sulla Groenlandia.

Keir Starmer e Donald Trump // Shutterstock

Downing Street ha detto che Starmer ha sottolineato che il futuro della Groenlandia dovrebbe essere determinato solo dalla Groenlandia e dal Regno di Danimarca, facendo eco ai suoi precedenti commenti e a una più ampia reazione europea contro il suggerimento di Trump secondo cui gli Stati Uniti "hanno bisogno" del territorio artico per la difesa.

Il rinnovato interesse di Trump per la Groenlandia ha messo a dura prova i rapporti con la Danimarca e altri alleati della NATO, spingendo i leader europei a schierarsi con Copenaghen e il suo territorio autonomo, insistendo che il diritto internazionale e l'autodeterminazione debbano essere rispettati.

