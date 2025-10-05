Gli avvistamenti di droni sulla Germania settentrionale indicano una nave da carico che in seguito ha attraccato in Russia

HQ

Secondo le informazioni ottenute da Der Spiegel, i droni che hanno sorvolato la Germania settentrionale solo pochi giorni fa (avvicinandosi a infrastrutture critiche) erano probabilmente azionati da una nave da carico che navigava nel Mar Baltico.

L'intelligence tedesca ritiene che la nave, lunga circa 100 metri, fosse tecnicamente attrezzata per lanciare e recuperare droni di grandi dimensioni. Gli investigatori sospettano che la nave facesse parte della cosiddetta "flotta ombra" della Russia e navigasse sotto la bandiera di un paese caraibico non specificato.

Gli eventi hanno rinnovato le preoccupazioni a Berlino per la crescente sofisticazione delle operazioni dei droni nello spazio aereo europeo. Segue un altro episodio recente che ha costretto l'aeroporto di Monaco a sospendere temporaneamente i voli dopo che sono stati rilevati droni nelle vicinanze.

Nave parte della cosiddetta "flotta ombra" della Russia // Shutterstock

Il ministro dell'Interno tedesco ha proposto riforme giuridiche per rafforzare il coordinamento tra le forze armate e la polizia. Attualmente, l'esercito può abbattere un drone solo se vola direttamente sopra le proprie installazioni, mentre il controllo dello spazio aereo ricade sotto l'autorità della polizia.

L'aeroporto di Monaco di Baviera (uno dei principali hub per Lufthansa e la Germania meridionale) ha ripreso le operazioni dopo averle interrotte durante la notte. La sospensione ha portato a molte cancellazioni di voli e dirottamenti verso altre città tedesche e austriache, colpendo migliaia di passeggeri.

Dopo l'incidente, secondo quanto riferito, la nave ha virato a est e ha raggiunto un porto russo in pochi giorni. Si dice che l'equipaggio fosse per lo più russo, mentre il proprietario della nave ha sede in uno degli stati baltici.