ISS sotto attacco: Quale ruolo ha avuto il gigante danese nel più mortale incendio di Hong Kong degli ultimi decenni

I resti fumanti di Wang Fuk Court sono un chiaro promemoria del più mortale incendio residenziale della città in sette decenni, che ha causato almeno 156 morti. In mezzo al dolore e allo shock, l'attenzione si è rivolta a una multinazionale danese.

ISS EastPoint, la filiale di Hong Kong del colosso danese della gestione delle strutture ISS, ha avuto un ruolo centrale nella ristrutturazione del complesso del patrimonio da 330 milioni di dollari HK$ (42,4 milioni di dollari USA). Incaricata di supervisionare gli appalti per la sicurezza antincendio e di fungere da interfaccia tra residenti e appaltatori, l'azienda è ora sotto intenso controllo (per quel che ne sapeva... e quando).

La ISS era consapevole dei difetti

I verbali della società proprietaria di Wang Fuk Court mostrano che ISS, insieme alla gestione e agli appaltatori della tenuta, era a conoscenza di difetti nel sistema di sicurezza antincendio già da maggio 2025 (via South China Morning Post). Nonostante ciò, l'azienda non aveva espresso pubblicamente il proprio coinvolgimento fino a quando non ha rilasciato una breve dichiarazione di condoglianze, senza dettagliare il proprio ruolo amministrativo nella tenuta o nella ristrutturazione.

"ISS EastPoint ha fornito supporto amministrativo ai proprietari incorporati di Wang Fuk Court," ha detto la società, "ma non è stata coinvolta nella nomina dell'appaltatore per lavori di ristrutturazione importanti né nella supervisione quotidiana delle ristrutturazioni." La dichiarazione ha confermato che l'azienda sta collaborando con un'inchiesta guidata da un giudice sull'incendio, anche se le autorità non hanno indicato ISS come bersaglio.

La rivelazione ha scosso gli investitori

La rivelazione ha scosso gli investitori: secondo Reuters, le azioni di ISS sono scese del 10% dopo l'annuncio, segnando la peggior giornata di negoziazione per l'azienda da agosto 2023. ISS impiega 350.000 persone in tutto il mondo ed è considerata un attore importante nella gestione immobiliare in Europa e Asia.

Altre entità coinvolte nella ristrutturazione includevano l'appaltatore principale Prestige Construction and Engineering Co Ltd, il consulente di progetto Will Power Architects Co Ltd, la società dei proprietari della tenuta e diversi subappaltatori. Sebbene l'indignazione pubblica iniziale si fosse concentrata sull'appaltatore, il ruolo amministrativo della ISS nella sicurezza antincendio è ora diventato un punto focale di controversie.

