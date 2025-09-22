La Disney fa marcia indietro e annuncia che Jimmy Kimmel Live! tornerà

HQ

"Mercoledì scorso, abbiamo preso la decisione di sospendere la produzione dello show per evitare di infiammare ulteriormente una situazione tesa in un momento emotivo per il nostro paese", hanno detto Disney e ABC in una dichiarazione. "È una decisione che abbiamo preso perché abbiamo ritenuto che alcuni dei commenti fossero inopportuni e quindi insensibili. Abbiamo trascorso gli ultimi giorni a parlare in modo ponderato con Jimmy e, dopo queste conversazioni, abbiamo preso la decisione di far tornare lo show martedì".

Così... Buone notizie per tutti i fan di Jimmy Kimmel. Abbiamo appena ricevuto la notizia che Jimmy Kimmel tornerà al suo show a tarda notte dopo che la Disney lo ha brevemente sospeso. L'interruzione, ovviamente, ha suscitato forti critiche da parte di fan, attori e colleghi comici, con appelli al boicottaggio della Disney che si sono diffusi sui social media. Molti credono che per questo motivo, la società abbia deciso il ritorno dello show. La Disney, tuttavia, afferma che la decisione è arrivata dopo discussioni interne con Jimmy Kimmel, affermando che la pausa aveva lo scopo di allentare le tensioni e nient'altro. Cosa ne pensa? Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!

