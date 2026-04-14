Voci: Microsoft sta riconsiderando le esclusive Xbox

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Sono passati meno di due mesi da quando Phil Spencer si è ritirato da capo dell'intera divisione gaming di Microsoft ed è stato sostituito da Asha Sharma. All'epoca, molti erano preoccupati per il suo passato come responsabile della divisione AI di Microsoft, ma ha rapidamente conquistato la comunità rifiutando chiaramente qualsiasi schifezza di IA, promettendo un ritorno per le console Xbox e abbandonando la criticata campagna "Questa è una Xbox".

Da allora, le cose sono andate a un ritmo vertiginoso, con promesse di ampliare ulteriormente la sua già leader nel settore nella retrocompatibilità, risolvere i problemi con Quick Resume, hanno presentato Project Helix, organizzato una Preview dei Partner Xbox e, ancora la scorsa settimana, è stata promessa una grande revisione del sistema Achievements. Eppure Sharma non ha ancora finito, e ancora ieri abbiamo riferito che pensa che Game Pass sia diventato troppo costoso e vuole aumentare il valore dell'abbonamento per noi giocatori.

Ma... Perché fermarsi qui? Nel podcast Xbox Two (tramite Pure Xbox), il redattore di Windows Central Jez Corden ora afferma che le sue fonti rivelano che attualmente ci sono molte discussioni interne sui contenuti esclusivi di Xbox:

"Ci sono discussioni molto, molto, molto grandi sull'esclusività che stanno avvenendo in questo momento. Riconoscono il valore - alla fine della giornata conta solo che tipo di azienda vuoi essere. Vuoi prima di tutto essere un'azienda di ecosistema, o vuoi prima di tutto una casa editrice?"

Corden afferma che internamente in Microsoft, fino al CEO Satya Nadella, hanno iniziato a rendersi conto che Xbox ha un valore maggiore per l'azienda di quanto fossero stati disposti a ammettere in precedenza:

"Non puoi fare bene entrambe le cose, o l'operazione hardware si ridurrà praticamente a ciò che è ora il Surface, un'ombra di se stessa, non il suo letto di morte, vuoi davvero questo per il tuo marchio Xbox, che è l'unico ecosistema rivolto ai consumatori con qualche forma di cloud con i consumatori, e Satya ha detto nella conversazione trapelata con lo staff che anche Xbox ha valore dal lato corporate perché quando incontro molti dei dirigenti non vogliono parlare di cloud, vogliono parlare di Xbox, vogliono parlare di Halo, vogliono parlare di giochi Xbox, è dove raggiungi i tuoi consumatori quando non lavorano, penso che sempre più spesso lo riconoscano."

Detto ciò, il problema non è del tutto semplice perché alla fine i giochi Microsoft hanno venduto incredibilmente bene sulle console PlayStation. Corden conclude dicendo che "alla fine lasciano soldi sul tavolo ed è difficile opporsi al foglio di calcolo".

Cosa pensi che decideranno alla fine Asha Sharma e il suo team Xbox?